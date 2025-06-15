افادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول، بانه إذا نجحت العملية في ​اليمن​ فستكون بالغة الأهمية. واشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان سلاح الجو هاجم أهدافا في اليمن. فيما تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن ان إسرائيل نفذت ​عملية اغتيال​ في اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: إذا نجحت العملية في اليمن فستكون بالغة الأهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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