القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن

افادت القناة 13 الإسرائيلية بان إسرائيل نفذت عملية اغتيال في ​اليمن​. بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان سلاح الجو هاجم أهدافا في اليمن.

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