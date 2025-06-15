الرئيس الإيراني لماكرون: لن نفاوض بشأن الملف النووي اذا استمرت الهجمات الإسرائيلية

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​مسعود بزشكيان​ في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن طهران لن تفاوض بشأن ملفها النووي اذا واصلت إسرائيل ضرباتها التي بدأت الجمعة على الجمهورية الإسلامية.

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله إن طهران "لن تقبل طلبات غير عقلانية تحت الضغط ولن تجلس الى طاولة المفاوضات بينما يواصل النظام الصهيوني هجماته".

من جهته، اوضح ماكرون انه حثّ نظيره على "العودة سريعا الى طاولة المفاوضات".