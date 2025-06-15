إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاستخبارات العسكرية رصدت استعدادات إيرانية لشن ضربة صاروخية قريبا

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، أن "الاستخبارات العسكرية رصدت استعدادات إيرانية لشن ضربة صاروخية قريبا".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "قيادة الجبهة الداخلية أصدرت تعليماتٍ للسكان في جميع أنحاء البلاد بالبقاء بالقرب من الأماكن المحمية"، مشددةً أنه "يجب تقليل الحركة في الأماكن العامة إلى أدنى حد، وتجنب التجمعات العامة".
وذكرت أنه "عند تلقي أي تنبيه، يُرجى دخول مكان محمي والبقاء فيه حتى صدور تحديث رسمي".
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