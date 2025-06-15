معاريف: إسرائيل تُبعد أسطول طائراتها المدنية إلى الخارج "في عملية سرية" تحسبا لأي هجوم صاروخي إيراني مرتقب

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن السلطات الأمنية في البلاد أمرت شركات الطيران بنقل جميع طائراتها المدنية إلى خارج البلاد "تحسبا لأي هجوم صاروخي ​إيران​ي مرتقب".

وأفادت الصحيفة بأن شركات الطيران "إل عال" و"أركيع" و"يسرائير" و"إير حيفا" نقلت أسطول طائراتها إلى كل من قبرص، اليونان، والولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن هذه "العملية السرية" جاءت بناء على تعليمات من المؤسسة الأمنية بإخراج جميع أسطول الطيران المدني التابع لشركات الطيران الإسرائيلية من البلاد.

وأضافت "معاريف" أن هذه الخطوة جاءت بعد تقديرات أمنية رجحت أن تحاول طهران استهداف أسطول الطيران المدني الإسرائيلي، في حال تصاعد التوتر بينهما.

وتابعت: "سيعزز جهاز الأمن العام "الشاباك" الإجراءات الأمنية بالتعاون مع السلطات الأمنية في الدول التي تتواجد فيها الطائرات الإسرائيلية".

وتلقت الشركات الإسرائيلية المذكورة سلفا توجيهات أمنية، مساء الخميس، بضرورة إخراج جميع طائراتها بشكل فوري ونقلها إلى خارج البلاد.