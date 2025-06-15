وسائل إعلام إسرائيلية: صدور أمر من الجبهة الداخلية الإسرائيلية للبقاء قرب الملاجئ

أفادت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية، بأن "قيادة الجبهة الداخلية أصدرت تعليماتٍ للسكان في جميع أنحاء البلاد بالبقاء بالقرب من الأماكن المحمية"، مشددةً أنه "يجب تقليل الحركة في الأماكن العامة إلى أدنى حد، وتجنب التجمعات العامة".

وذكرت أنه "عند تلقي أي تنبيه، يُرجى دخول مكان محمي والبقاء فيه حتى صدور تحديث رسمي".