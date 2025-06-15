مقتل الرئيسة السابقة لمجلس نواب ولاية مينيسوتا وزوجها في هجوم مسلح

اوضح حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز إن الرئيسة السابقة لمجلس النواب في الولاية ميليسا هورتمان وزوجها قتلا في إطلاق نار بدافع سياسي. كما جرح برلماني آخر في هجمات اليوم السبت.

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