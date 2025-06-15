الخارجية الصينية: الصين تدعم إيران في الدفاع عن حقوقها المشروعة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على "دعم بلاده لطهران في الدفاع عن حقوقها المشروعة".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "يي قال لعراقجي أن الصين ستدعم طهران "ي الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".
وفي الاتصال مع نظيره ساعر، أكد يي أن "بكين تعارض ما تقوم به إسرائيل من مهاجمة إيران بالقوة".
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