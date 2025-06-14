وفاة أول امرأة تتولى رئاسة نيكاراغوا عن 95 عاما

ابوظبي - سيف اليزيد - توفيت بيوليتا تشامورو، رئيسة نيكاراغوا السابقة عن 95 عاما، حسبما ذكرت أسرتها في بيان اليوم السبت.

اقتحمت تشامورو، ربة البيت البسيطة، عالم السياسة بسبب اغتيال زوجها وأذهلت العالم بالإطاحة بحزب ساندينستا الحاكم في انتخابات رئاسية وأنهت الحرب الأهلية في نيكاراجوا.

أصبحت الرئيس الخامس والخمسين لنيكاراجوا وحكمت البلاد بين عامي 1990 و1997.

أدارت أول امرأة تتولى الرئاسة في البلاد تحولا مضطربا إلى السلام بعد حوالي عقد من الصراع بين حكومة حزب "ساندينستا" بقيادة دانييل أورتيغا ومتمردي الكونترا.

استمرت ولاية تشامورو الوحيدة لحوالي سبع سنوات، وهي أطول ولاية لقائد منتخب ديمقراطيا في نيكاراغوا. وعند انتهاء ولايتها، سلمت السلطة إلى خلفها المدني المنتخب.