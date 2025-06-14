شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستقبل وطن: الحزب لم يكن مجرد كيان سياسي بل بيتا مفتوحا لكل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن شباب مصر هم النور الذي ينير درب الوطن في لحظات التحدي وهم مستقبل هذا البلد، متابعا:" الحزب لم يكن مجرد كيان سياسي بل كان بيتا مفتوحا لكل الشباب، وصوتا لطموحاتهم ومنصة لتمكينهم كما أرادت القيادة السياسية.

وأضاف عبد الرازق، خلال مؤتمر شباب الدلتا الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أنه في ظل قيادة الرئيس السيسي أصبحت رؤية الدولة واضحة “أنتم في قلب المشروع الوطني” وأنت شركائنا في كل خطوة.

وأضاف أن الحزب لا يتحدث فقط عن المستقبل بل يعمل مع الشباب عن صنعه ويفتح لهم المسارات إيمانا بأن الوطن لن يبنى إلا بالشباب، مؤكدا أن الوعي أصبح سلاحا للأوطان لمواجهة الشائعات ومسؤولية الشباب أن يفرقوا بين الحقيقة والتضليل وأن يكونوا حائط الصد لمن يريد النيل من الوطن.

وشدد على أن مصر تستحق أن ترفع رايتها عاليا، مؤكدا أنه ليس هناك أقوى من شاب مصر يؤمن بوطنه، فهم الأمل ومن سيكمل المسيرة.

وأشار، إلى أن شباب حزب مستقبل وطن سيبقى درة العمل السياسي والحزبي، متابعا:" أننا على ثقة في أن يمثل الشباب الحزب على الوجه الأكمل في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ التي نحن بصددها.