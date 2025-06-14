محافظة المنوفية تسلم 80 جهاز عروسة لفتيات يتيمات بالتعاون مع التحالف الوطني

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في احتفالية إنسانية مبهجة تزامنت مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي، سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 80 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك خلال احتفال كبير أقيم وسط أجواء من الفرحة والزغاريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، من بينهم اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، و خالد النمر السكرتير العام المساعد، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل داوود المدير التنفيذي لمؤسسة العربي، وعدد من مسؤولي المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للعرائس وأسرهن، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة، مشيراً إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الشامل للفتيات اليتيمات ومساندتهن في بداية حياتهن الزوجية. كما قام المحافظ بتسليم مساعدات مالية وبونات مواد غذائية مجانية لتخفيف أعباء الزواج وتحسين مستوى المعيشة، موجهاً بتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الكامل لهن من خلال مديري المديريات المختصة.

من جهتها، أوضحت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، أن اختيار الفتيات جاء وفقاً لكشوف الاستحقاق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث شملت المساعدات أجهزة كهربائية متنوعة (ثلاجات، غسالات، خلاطات، مراوح) للفتيات من مختلف قرى ومدن المحافظة.

هذه الفاعلية جاءت لتأكد استمرار التعاون بين مؤسسات التحالف الوطني ومؤسسات الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية.

وقد أعربت العرائس وأسرهن عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، موجهين الشكر لمحافظ المنوفية ومؤسسة العربي على هذه المبادرة التي ساهمت في تيسير أمور زواجهن وتخفيف الأعباء عن كاهلهن.

محافظة المنوفية تسلم 80 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات

محافظة المنوفية تسلم 80 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات

محافظة المنوفية تسلم 80 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات