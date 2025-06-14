شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يدخل فرحة العيد على 285 ألف مستفيد في حملة الأضاحي 2025 والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملتها السنوية للأضاحي لعام 2025، محققة نجاحًا واسعًا انعكس في إدخال البهجة والفرحة على أكثر من 285 ألف مستفيد في مختلف محافظات الجمهورية.

وشهدت الحملة هذا العام مشاركة مجتمعية كبيرة وتنسيقًا لوجستيًا مميزًا، حيث تمكنت المؤسسة من ذبح 950 رأس ماشية ما بين عجول وخراف بلدي، تم اختيارها وفق أعلى المعايير الصحية والشرعية، ما نتج عنه نحو 131 طنًا من اللحوم الطازجة تم توزيعها على الأسر المستحقة بشكل منظم يحفظ كرامتهم ويلبي احتياجاتهم.

وفي إطار سعيها إلى توسيع نطاق الوصول للفئات الأولى بالرعاية، قامت صناع الحياة بزيادة عدد نقاط الذبح المعتمدة إلى 16 نقطة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، مع إشراك أكثر من 2500 متطوع من فرق المؤسسة، الذين شاركوا بفاعلية في جميع مراحل الحملة بدءًا من الذبح والتقطيع والتغليف وصولًا إلى التوزيع.

وأكدت المؤسسة التزامها الكامل خلال الحملة بتطبيق كافة الضوابط الشرعية للذبح، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، وذلك تحت إشراف بيطري وفني متخصص لضمان سلامة اللحوم من المصدر وحتى وصولها للمستفيدين.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية مؤسسة صناع الحياة لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأولى بالرعاية في جميع ربوع مصر.

مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني ل

مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني ل

مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطني