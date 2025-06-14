شكرا لقرائتكم خبر عن هتاف "بنحبك يا ريس" بمؤتمر شباب الدلتا لحزب مستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر

ردد المشاركون فى مؤتمر شباب الدلتا لحزب مستقبل وطن، المقام في الإسكندرية بحضور 20 ألف شاب من مختلف محافظات الدلتا وقيادات الأمانة المركزية، هتافات" بنحبك يا ريس".

ويشارك وزيرا الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الإسكندرية في إحتفالية أمانة شباب حزب مستقبل وطن بعروس البحر المتوسط.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع ومناقشة القضايا المهمة التي تهمهم، ويأتي المؤتمر تحت إشراف أمانة الشباب المركزية بالحزب، وتوجيهات النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، ويمثل مؤتمر شباب الدلتا منصة مهمة للاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم، إلى جانب تنظيم عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تتناول قضايا التنمية، والوعي، ودور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة.



ويُعد مؤتمر شباب الدلتا خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها حزب مستقبل وطن لتعزيز التواصل مع قواعده الجماهيرية، وبناء كوادر شابة قادرة على المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية، ويشهد المؤتمر حضور نحو 20 ألف شاب من مختلف محافظات الدلتا، بالإضافة إلى قيادات الأمانة المركزية، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الشباب بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية.