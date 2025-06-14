التحالف الوطني بالأقصر ينظم مراجعة مجانية في مادة التاريخ لطلاب الثانوية

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في إطار حرصه على دعم العملية التعليمية وتوفير فرص متكافئة للطلاب، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الأقصر مراجعة نهائية مجانية في مادة التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك ضمن مبادراته المستمرة لدعم التعليم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود التحالف لتقديم الدعم التعليمي المجاني لطلاب الثانوية العامة، خاصة في المواد الأساسية، بالتعاون مع نخبة من المعلمين المتميزين، وتوفير بيئة تعليمية مشجعة تساعد الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية.

وقد لاقت المراجعة إقبالاً واسعاً من الطلاب وأولياء الأمور الذين أشادوا بمبادرة التحالف ودوره المجتمعي البارز في دعم قطاع التعليم.

التحالف الوطني بمحافظة الأقصر ينظم مراجعة نهائية مجانية في مادة التاريخ

التحالف الوطني بمحافظة الأقصر ينظم مراجعة نهائية مجانية في مادة التاريخ

التحالف الوطني بمحافظة الأقصر ينظم مراجعة نهائية مجانية في مادة التاريخ