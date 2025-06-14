شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: مصر تواجه حرب وجود تستوجب اليقظة والاصطفاف خلف القيادة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن التطورات المتسارعة في الإقليم، وعلى رأسها الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، تمثل تصعيدًا غير مسبوق ينذر باتساع رقعة النزاع في منطقة باتت على شفا انفجار شامل، ما يفرض على الجميع اليقظة والاصطفاف الوطني خلف الدولة.

وقال الحزب، في بيان صادر عن مركزه الإعلامي اليوم السبت، إن ما يدور ليس مجرد خلافات عابرة، بل هو "حرب وجود" شاملة تفرض نفسها على الجميع، وتتطلب رفع مستوى الحذر والوعي الشعبي، والالتفاف الكامل حول مؤسسات الدولة وقيادتها الوطنية الرشيدة.

وأشار إلى رصد تحركات مريبة على بعض الخطوط الحدودية المصرية، لاسيما من الجانبين السوداني والليبي، مؤكداً أن الدولة المصرية وأجهزتها الوطنية تتعامل معها بأقصى درجات اليقظة والحزم، في إطار تعزيز السيادة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي.

وأعرب الحزب عن بالغ القلق من محاولات تمرير قافلة "مشبوهة" تحت غطاء إعلامي مضلل، تحمل أجندات مغرضة تمس السيادة الوطنية وتستهدف بث الفتنة والتشكيك في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن محاولات العبور غير المنضبط لعناصر غريبة أمر مرفوض تمامًا، ولن يتم التساهل معه.

وأضاف بيان الحزب أن السيادة المصرية "خط منيع"، ولا مجال للمزايدة على دور وجهود الدولة في دعم القضايا الحيوية للأشقاء، محذرًا من استخدام أدوات الفوضى الجديدة التي تهدف إلى تفكيك المجتمعات من الداخل، وإشعال صراعات عرقية وطائفية.

وشدد "المصريين الأحرار" على أن مصر، بقيادتها وشعبها وجيشها، لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية، ولن يسمح المصريون بالزج ببلادهم في معارك لا تخصهم، مؤكدًا أن كرامة الدولة وسيادتها ومقدراتها خط أحمر.

ودعا الحزب أبناء الشعب المصري إلى التمسك باليقظة الوطنية، والتصدي لمحاولات تزييف الوعي، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقائدها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود البلاد بحكمة وشجاعة في مرحلة شديدة التعقيد.