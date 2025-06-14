الأردن تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال من غزة براً وجواً

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصل إلى الأردن، الأربعاء 11 يونيو 2025، 16 طفلا فلسطينيا من مرضى قطاع غزة ، ضمن الدفعة الرابعة لحملة علاج ألفي طفل أعلن عنها ملك البلاد عبد الله الثاني في فبراير/ شباط الماضي.

وقال الجيش الأردني، في بيان صحفي إنه نفذ، اليوم، عملية إجلاء طبي شملت 16 طفلا من غزة، بينهم 10 أطفال من مرضى السرطان.

وأضاف أن عملية الإجلاء شملت 48 مرافقا من ذوي هؤلاء الأطفال، وأنها تأتي ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني".

وأوضح البيان، أنه "تم نقل 12 طفلا من هؤلاء الأطفال برا، فيما نُقل 4 أطفال جوا".

ولفت إلى أنه "سيتم لاحقا نقل طفل إلى السعودية وطفل إلى الإمارات لتلقي العلاج، في خطوة تعكس استجابة الدولتين الشقيقتين للمبادرة"، دون أن يوضح ما إذا كان الطفلان من ضمن الـ16 طفلا أم غيرهم.

وأشار إلى أنه "تم استقبال المرضى ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجرت عملية الإجلاء الطبي وفق أعلى درجات الرعاية الطبية".

ووفق البيان، وصل عدد الأطفال المرضى الذين تم إجلاؤهم إلى الأردن منذ انطلاق المبادرة 57 طفلا، إلى جانب 113 من ذويهم، نقلوا برا وجوا لتلقي العلاج.

المصدر : وكالات