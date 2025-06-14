الإخلاءات الأمريكية في الشرق الأوسط تتوسّع

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وسائل إعلام أمريكية ودولية ، مساء الأربعاء 11 يونيو 2025 ، إن دائرة الإخلاءات الأمريكية بدأت تتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة رويترز العالمية ، فإن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ، أمر بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات جنود من مواقع في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة الخارجية الأميركية أنها تستعد لإصدار أوامر لموظفي سفارتي واشنطن في البحرين والكويت غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلدين.

وقال مسؤول أميركي، إنّ الجيش الأميركي سيسمح لعائلات العسكريين الأميركيين في البحرين بمغادرتها مؤقتا؛ بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة.

مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي قالوا الأربعاء، إنّ السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم؛ نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وقررت وزارة الخارجية الأميركية تقليص بعثتها في العراق بناء على أحدث تحليلاتنا الأمنية، وفقا لمسؤول في الوزارة.

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق الأربعاء، إن طهران ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية، أو اندلع صراع مع واشنطن.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق بعد.

وقال مسؤول أميركي آخر: "من المقرر أن تجري وزارة الخارجية إخلاء منظما للسفارة الأميركية في بغداد. الهدف هو القيام بذلك عبر الوسائل التجارية، لكن الجيش الأميركي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفقا لمقابلة نشرت الأربعاء، إنه بات أقل ثقة تجاه موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق مع واشنطن.

وقال مسؤول أميركي آخر، إنه لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وإنه لم يصدر أي أمر إخلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأميركية في قطر، التي تعمل كالمعتاد.

وهدد ترامب إيران مرارا بتوجيه ضربة عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

المصدر : وكالات