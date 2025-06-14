لماذا يبتعد بعض حلفاء طهران الرئيسيين عن الصراع الإسرائيلي الإيراني؟

لطالما اعتُبر حزب الله خط الدفاع الأول لإيران في حال نشوب حرب مع إسرائيل. لكن منذ أن شنّت إسرائيل هجومها المكثف على إيران هذا الأسبوع، نأى الحزب اللبناني المسلّح بنفسه عن الصراع.

كما ظلت شبكة من الميليشيات القوية المدعومة من إيران في العراق هادئة في الغالب - على الرغم من أن إسرائيل استخدمت المجال الجوي العراقي، جزئيًا، لتنفيذ الهجمات.

ويبدو أن المخاوف السياسية المحلية، فضلاً عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الدول خلال ما يقرب من عامين من الصراعات والاضطرابات الإقليمية، قد دفعت حلفاء إيران إلى اتخاذ مقعد خلفي في الجولة الأخيرة التي تهز المنطقة.

محور المقاومة

تأسست منظمة حزب الله بدعم من إيران في أوائل ثمانينيات القرن العشرين كقوة حرب عصابات تقاتل ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان في ذلك الوقت.

ساعدت الجماعة المسلحة في إخراج إسرائيل من لبنان وبنت ترسانتها على مدى العقود التالية، لتصبح قوة إقليمية قوية ومحور مجموعة من الفصائل والحكومات المدعومة من إيران والمعروفة باسم "محور المقاومة".

ويشمل الحلفاء أيضًا الميليشيات الشيعية العراقية والمتمردين الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى حركة حماس الفلسطينية.

وفي مرحلة ما، كان من المعتقد أن حزب الله يمتلك نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة، وكان زعيم الجماعة السابق حسن نصر الله يتفاخر ذات مرة بامتلاك الحزب 100 ألف مقاتل.

وفي محاولة لمساعدة حليفتها حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل والهجوم الإسرائيلي على غزة، بدأت حزب الله في إطلاق الصواريخ عبر الحدود.

أدى ذلك إلى غارات جوية وقصف إسرائيلي، وتصاعدت حدة الاشتباكات إلى حرب شاملة في سبتمبر الماضي. ألحقت إسرائيل أضرارًا جسيمة بحزب الله، فقتلت نصر الله وقادته الكبار، ودمرت جزءًا كبيرًا من ترسانته، قبل أن يُوقف وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة هذا الصراع في نوفمبر الماضي. ولا تزال إسرائيل تحتل أجزاء من جنوب لبنان، وتشن غارات جوية شبه يومية.

من جانبها، شنت الميليشيات العراقية بين الحين والآخر هجمات على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا، بينما أطلق الحوثيون في اليمن النار على السفن في البحر الأحمر، وهو طريق تجاري عالمي حيوي، وبدأوا في استهداف إسرائيل.

تعازي لإيران وإدانات لإسرائيل

ودان حزب الله وأمينه العام نعيم قاسم الهجمات الإسرائيلية وقدم تعازيه بالضباط الإيرانيين الكبار الذين قتلوا. لكن قاسم لم يشر إلى أن حزب الله سيشارك في أي رد انتقامي ضد إسرائيل.

أصدرت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية - وهي جماعة منفصلة عن حزب الله اللبناني - بيانًا قالت فيه إنه "من المؤسف للغاية" أن تطلق إسرائيل النار على إيران من المجال الجوي العراقي، وهو الأمر الذي اشتكت منه بغداد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

دعت الميليشيا العراقية حكومة بغداد إلى "طرد القوات المعادية من البلاد على وجه السرعة"، في إشارة إلى القوات الأمريكية في العراق كجزء من القتال ضد تنظيم داعش، لكنها لم تهدد باستخدام القوة.

لقد ضعف حزب الله بسبب القتال في العام الماضي وبعد أن خسر طريق إمداد رئيسي للأسلحة الإيرانية مع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حليفه الرئيسي، في هجوم خاطف شنه المتمردون في ديسمبر.

وقال أندرياس كريج، المحلل العسكري والأستاذ المشارك في كلية كينجز بلندن: "لقد تراجع حزب الله على المستوى الاستراتيجي بينما انقطع عن سلاسل الإمداد في سوريا".

تغير الموقف تجاه إيران

وقال كريج إن العديد من أعضاء حزب الله يعتقدون أنهم "ضحوا بأنفسهم من أجل المصالح الإقليمية الكبرى لإيران" منذ أن أدى هجوم حماس على إسرائيل إلى إشعال فتيل الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس، ويريدون التركيز على المصالح "المتمركزة حول لبنان" بدلاً من الدفاع عن إيران.

ومع ذلك، قال قاسم قصير، المحلل اللبناني المقرب من حزب الله، إنه لا ينبغي استبعاد دور الجماعة المسلحة في الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وأضاف كريج أن الحوثيين والميليشيات العراقية "تفتقر إلى القدرة الاستراتيجية على توجيه ضربات عميقة ضد إسرائيل التي كانت لدى حزب الله في السابق".

وقال ريناد منصور، الباحث البارز في مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، إن الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران حاولت طوال الوقت تجنب جر بلادها إلى صراع كبير.

وعلى النقيض من حزب الله، الذي يعمل جناحه العسكري كجهة فاعلة غير حكومية في لبنان ــ على الرغم من أن جناحه السياسي جزء من الحكومة ــ فإن الميليشيات العراقية الرئيسية هي أعضاء في تحالف من الجماعات التي تشكل رسميا جزءا من قوات الدفاع عن الدولة.

قال منصور: "الأمور في العراق جيدة بالنسبة لهم حاليًا، فهم مرتبطون بالدولة، ويستفيدون سياسيًا واقتصاديًا. كما أنهم رأوا ما حدث لإيران وحزب الله، وهم قلقون من أن تنقلب إسرائيل عليهم أيضًا".

هذا يجعل الحوثيين على الأرجح "المحور الجديد في محور المقاومة"، كما قال كريج. لكنه أضاف أن الجماعة ليست قوية بما يكفي - وبعيدة جغرافيًا جدًا - لإلحاق ضرر استراتيجي بإسرائيل يتجاوز هجمات المتمردين الصاروخية المتقطعة.

وقال كريج إن الاعتقاد بأن أعضاء "المحور" هم وكلاء خاضعون لسيطرة إيران الكاملة كان خاطئا دائما، لكن العلاقات الآن أصبحت أكثر تراخيا.

وأضاف "إنها لم تعد محوراً حقيقياً بل شبكة فضفاضة حيث ينشغل الجميع إلى حد كبير ببقائهم على قيد الحياة".