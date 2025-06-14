العراق يطالب أمريكا بعدم خرق أجوائه من قبل إسرائيل

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، نقلاً عن مصدر حكومي أن العراق طالب الولايات المتحدة في "رسالة رسمية شديدة" بالقيام بدورها بعدم السماح للطائرات الإسرائيلية بخرق الأجواء العراقية.

وأكد المصدر الحكومي العراقي أهمية احترام سيادة العراق وسلامة مجاله الجوي.

وقال المصدر للوكالة إن "الولايات المتحدة بصفتها الدولة التي تتولى قيادة التحالف الدولي لمحاربة داعش مطالبة بتحمّل مسؤولياتها ومنع أي انتهاكات تمس سيادة العراق على أجوائه أو تعريضه للخطر".

وتواصل إسرائيل شن هجوم واسع على إيران، حيث قصفت منشآت نووية وصاروخية، واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، في بداية عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، فيما ردت طهران بهجمات صاروخية مكثفة.