ملك الأردن يحذّر من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران ستكون لها تبعات سلبية على الاستقرار في المنطقة.

وعقد الملك اجتماعا لمجلس الأمن القومي بحث العمليات العسكرية ضد إيران وما نتج عنها "من تبعات على الإقليم"، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وأكد العاهل الأردني أن "الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار" في المنطقة.

وقال إن "الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مجددا التأكيد على أن الأردن "لن يكون ساحة حرب لأي صراع".

تتبادل إسرائيل وإيران الهجمات الصاروخية منذ الجمعة، ما أسفر عن سقوط قتلى ودمار.

وبدأ التصعيد عندما بادرت إسرائيل بشنّ هجمات واسعة النطاق على إيران، أسفرت عن مقتل قادة عسكريين كبار وعدد من العلماء النوويين، واستهدفت مواقع عسكرية ونووية إيرانية.

وردّت إيران بإطلاق صواريخ أصاب بعضها تل أبيب.