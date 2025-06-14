إسرائيل تصدر تهديدا شديد اللهجة لإيران

ابوظبي - سيف اليزيد - توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، بأن "طهران ستحترق" إذا أطلقت إيران صواريح جديدة باتجاه إسرائيل.

وأطلقت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.

ردا على ذلك، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل قائلة إنها استهدفت منشآت عسكرية. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض معظمها، لكن تم تسجيل أضرار كبيرة في منطقة تل أبيب.

وحذّر كاتس، اليوم السبت، من أنه إذا تواصل "إطلاق صواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فإن طهران ستحترق".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض معظم الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت الجمعة والسبت.

لكن في منطقة تل أبيب، طال دمار وأضرار جسمية العديد من المنازل، حيث أُبلغ عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات بجروح، من بينهم سبعة عسكريين.

وفي إيران، أسفرت الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أيضا مبانٍ سكنية عن سقوط 78 قتيلا وأكثر من 320 جريحا بينهم "غالبية كبرى من المدنيين" بحسب سفير الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني.