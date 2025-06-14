الرئيس الإيراني يهدد إسرائيل بمواجهة رد أشد وأقوى

هدد الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان، السبت، إسرائيل برد "أشد وأقوى"، حال "كررت عدوانها على طهران"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء. وقال بيزكشيان خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان إن إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية، تنتهك كافة القوانين الدولية. وأضاف أن "إيران نجحت بقدراتها الدفاعية في إسقاط عدد من المعدات التي استخدمتها إسرائيل، رغم ترويج تل أبيب بأنها شبحية ولا يمكن التصدي لها".



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