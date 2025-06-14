مقتل 30 عسكرياً ومسعفاً إيرانيا في قصف إسرائيلي

قال تلفزيون (العالم) الإيراني، السبت، إن قصفاً إسرائيلياً على محافظة أذربيجان الشرقية أودى بحياة 30 عسكرياً ومنتسباً للهلال الأحمر الإيراني. وأضاف أن الدفاعات الجوية في جنوب غرب إيران أسقطت 3 طائرات مسيرة إسرائيلية متطورة، كما تم إسقاط مسيرة أخرى فوق مدينة شيراز بجنوب البلاد. وكان التلفزيون الرسمي قد نقل عن مسؤولين محليين قولهم، السبت، إن 60 مدنياً لقوا حتفهم في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمعاً سكنياً في طهران.



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