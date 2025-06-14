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سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية ألمانيا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبحث التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

 

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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