سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية ألمانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبحث التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط