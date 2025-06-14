عسيران: الولايات المتحدة مدعوة أكثر من أي وقت لوقف العدوان على إيران ولبنان وغزة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​، في بيان، ان "الحروب كما هو معروف على مدار التاريخ تربح بالجيوش، أما اليوم وقد أصبحنا في عالم جديد يسوده العلم والتكنولوجيا، فمن المؤكد أن الصواريخ لا تأتي بالربح بل تنتج فقط الخراب والدمار. لذا يبدو إن المنهجية التي قدمتها إسرائيل، منهجية قتل القادة والدمار، لا تغيّر بالأساس".

واعتبر أن "استمرار هذه الحرب على إيران ينذر بعواقب شديدة على هذه المنطقة خصوصا في حال حصل تصعيد وامتدت هذه الحرب، عندها قد تكون امدادات الطاقة الأهم في العالم تحت رحمة هذه الحرب وعرضة للإنقطاع والإندثار".

وقال: "الولايات المتحدة الاميركية مدعوة اكثر من أي وقت لوقف عدوان إسرائيل على إيران وعلى لبنان وعلى غزة والتباحث لإيجاد حلول عقلانية عادلة لهذه المنطقة. ومن الواضح ان إسرائيل تحضر لهجوم جديد على لبنان لاحتلال كل منطقة جنوب الليطاني، نظراً لأهمية تلك المنطقة ليس فقط للبنان بل للتغيير الذي قد يحدث في حال تصاعدت هذه الحرب. هذا مع العلم أن لبنان حالة مختلفة تماما عن ايران. وهذا يعني انه على الدول الفاعلة والعاملة في هذه المنطقة ان تقف امام حل يهدف الى السلام العادل، وإلا قد تتغير الكثير من الخرائط مما يعني أن الخراب قد يلحق بالجميع".

وعن زيارته بصفته عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي مع اللجنة ورئيسها النائب فادي علامة الى جنوب الليطاني، قال: "هدف الزيارة الى مركز الجيش في مرجعيون ومركز قيادة القطاع الشرقي لليونيفل في ابل السقي، غاية في الأهمية، وكان استعراض لاعمال ​اليونيفل في الجنوب​ منذ العام 1978". أضاف: "القوات الدولية تقوم بما يتوجب عليها ضمن الأصول القانونية التي أعطيت لها في قرار الأمم المتحدة، وقد دعونا الى إعادة التجديد المبكر لهذه القوات، وقد شكرناها على الاعمال الكثيرة الكثيرة التي تقوم بها لأبناء الشعب ولمساعدتهم في كل أمور الحياة".

وختم عسيران بتوجيه "كلمة صادقة من القلب والعقل إلى أخواني جميعا في أنحاء الجنوب كافة لكي يعوا تماما ان هؤلاء موجودون لمصلحتهم ولمصلحة لبنان ومن غير المقبول ان نتظاهر بوجههم وأن نعتدي عليهم بأي وجه من الاوجه، واذا كان من مأخذ عليهم فعلينا العودة الى الجيش اللبناني".