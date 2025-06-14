إطلاق نار بإشكال بين عائلتين في مزرعة بيت الطشم- قضاء الهرمل

وقع اشكال بين عائلتي الحاج حسن والطشم في مزرعة بيت الطشم قضاء الهرمل، تطور الى اطلاق نار من دون تسجيل اصابات. ويقوم عناصر الجيش اللبناني بدهم المكان بحثا عن مطلقي النار.

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