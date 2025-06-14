"إيسنا": مقتل قائد شرطة بمسيّرة إسرائيلية في غرب إيران

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء، عن "مقتل قائد شرطة مدينة أسدآباد في غرب إيران فضلا عن ضابط فيها في هجوم شنته مسيّرة إسرائيلية السبت".
وذكرت الوكالة أن "هذا الصباح استشهد قائد الشرطة حبيب الله أكبريان والضابط أمير-حسين سيفي في ضربة من مسيّرة في أسدآباد" الواقعة على بعد 310 كيلومترات غرب طهران".
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