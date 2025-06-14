"إيسنا": مقتل قائد شرطة بمسيّرة إسرائيلية في غرب إيران

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء، عن "مقتل قائد شرطة مدينة ​أسدآباد​ في ​غرب إيران​ فضلا عن ضابط فيها في هجوم شنته مسيّرة إسرائيلية السبت".

وذكرت الوكالة أن "هذا الصباح استشهد قائد الشرطة حبيب الله أكبريان والضابط أمير-حسين سيفي في ضربة من مسيّرة في أسدآباد" الواقعة على بعد 310 كيلومترات غرب طهران".