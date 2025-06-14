الخارجية الروسية: لافروف يبلغ عراقجي هاتفيا أن روسيا مستعدة للمساعدة في تهدئة الوضع

أبلغ وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ نظيره الإيراني ​عباس عراقجي​ في مكالمة هاتفية اليوم، أن "موسكو تندد باستخدام إسرائيل للقوة ضد إيران، وأكد استعدادها للمساعدة في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن "موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

واوضح البيان الروسي أن لافروف عبر عن تعازيه لعراقجي في الإيرانيين الذين قُتلوا في الضربات.

وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والضربات الجوية اليوم السبت في اليوم التالي لشن إسرائيل هجوما جويا كاسحا على عدوتها اللدودة، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء وقصف مواقع نووية في محاولة معلنة لمنعها من صنع سلاح نووي.