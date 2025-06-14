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زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ: سنرد على ايران في حال هاجمت قواتنا في الشرق الأوسط

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زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ: سنرد على ايران في حال هاجمت قواتنا في الشرق الأوسط

اكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي جون ثون في تصريح له، بان اميركا سترد على ايران في حال هاجمت القوات الاميركية في الشرق الأوسط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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