القناة 12: تأجيل حفل زفاف نجل نتانياهو بسبب الحرب مع إيران

افادت القناة 12 الاسرائيلية بانه تم تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بسبب الحرب مع إيران.

وقررت السلطات الاسرائيلية إغلاق المجال الجوي فوق ​حفل زفاف يائير نتانياهو​، الابن الأصغر لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، المقرر الإثنين المقبل، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويستعد يائير نتنياهو، نجل نتانياهو، للزواج يوم الإثنين المقبل في 16 حزيران في “مزرعة رونيت” بمنطقة الشارون شمالي تل أبيب بحضور أكثر من ألف مدعو.

ويُقام الحفل تحت حراسة أمنية مشددة، تتضمن أجهزة كشف المعادن، إغلاق الشوارع، وتفتيش دقيق. الزفاف، الذي تأجل من موعده الأصلي في تشرين الثاني 2024 بسبب التوترات الأمنية والهجوم الإيراني، سيكون – على ما يبدو – خالياً تماماً من السياسيين. وتبيّن أن لا أحد من نواب الكنيست أو الوزراء من حزب الليكود أو باقي أحزاب الائتلاف تلقى دعوة لحضور الزفاف. لم يتلقَ أحد من السياسيين دعوة، من أعضاء كنيست مغمورين إلى وزراء بارزين ورؤساء أحزاب.

ويكلف يائير خزينة إسرائيل مئات آلاف الدولارات تصرف على أمنه وبرامجه الترفيهية، وخصصت لذلك ميزانية من جهاز الأمن الداخلي (شاباك) قدرها 275 ألف دولار، بحسب الصحيفة.