شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: الإخوان تلجأ للفبركة الإعلامية بعد فشلها فى الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن جماعة الإخوان الإرهابية بعد فشلها الذريع في حشد أي تأييد شعبي خلال السنوات الماضية، لجأت إلى سلاح الفبركة الإعلامية وبث الشائعات المغرضة للنيل من الدولة المصرية، مؤكدا أن منصات الجماعة تمارس تضليلاً ممنهجًا من خلال إنتاج مقاطع فيديو مفبركة، وتداول صور قديمة أو مفبركة من خارج مصر، وإلصاقها بأحداث محلية لإثارة البلبلة.

وأضاف "الشهابي"، أن الجماعة تركز بشكل كبير على استهداف الإنجازات في ملف البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، وتسعى لتقزيم أي نجاح تحققه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الجماعة تحاول دائمًا استغلال أي حدث سلبي أو خطأ فردي لتعميمه وتشويه مؤسسات بأكملها، وهو ما يوضح أن هدفها ليس الإصلاح كما تزعم، بل إثارة الفوضى والفتنة المجتمعية.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، بسبب وعي الشعب المصري ويقظته، وإيمانه بقيادته السياسية والمؤسسات الوطنية، داعيا مؤسسات الدولة إلى الاستمرار في الرد الفوري على الشائعات، وضرورة تمكين الشباب من أدوات التحقق من الأخبار، والتفاعل مع المبادرات الوطنية التي ترد بالحقيقة على أكاذيب الجماعة، مطالبًا في الوقت ذاته بسن تشريعات أكثر صرامة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتحريض عبر الإنترنت.