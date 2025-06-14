شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يشارك فى الملتقى السنوي الثاني لمنتدى خبراء الاستثمار.. ويدعو لتكامل وطني والان مع تفاصيل الخبر

شارك حزب "المصريين الأحرار" في فعاليات الملتقى السنوي الثاني لمنتدى خبراء الاستثمار في الأوراق المالية (FIES)، والذي انعقد بمركز مؤتمرات الجزيرة تحت عنوان "التنافسية الإقليمية لسوق المال المصري في إطار التحديات العالمية". تأتي هذه المشاركة في إطار اهتمام الحزب بتعزيز دور الأحزاب السياسية في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في جهود الدولة الرامية لتطوير سوق المال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

مثّل الحزب في الملتقى الدكتورة هبة واصل، الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية، والكاتب الصحفي ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، حيث ألقت واصل كلمة الحزب ممثلة عن القوى الحزبية المشاركة. أكدت في كلمتها على أهمية الحوار الاقتصادي الوطني وتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع لدعم تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشددة على أن تحقيق أهداف الدولة في هذا الملف الحيوي يتطلب تعاونًا مؤسسيًا يضم صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال إلى جانب القوى السياسية الفاعلة.

وأضافت أن حزب "المصريين الأحرار" يدعم رؤية الدولة الاستراتيجية لتعزيز سوق المال، ويعمل بشكل مستمر على إعداد كوادر اقتصادية وسياسية مؤهلة وقادرة على المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العامة ودفع برامج التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن مشاركة الحزب في الملتقى تأتي في سياق دعم مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الحزب على أن يكون طرفًا فاعلًا فيها، خاصة في القضايا الاقتصادية التي تُعد من أبرز دعائم الأمن القومي.

وشددت واصل على أن الاقتصاد القوي والمتنوع هو الحصن الأول لأمن الوطن، مؤكدة ضرورة توسيع دائرة النقاش حول أدوات دعم بيئة الاستثمار والاستفادة من رأس المال البشري المصري بالشكل الأمثل، بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة. كما ثمّنت الجهود المبذولة في تنظيم الملتقى، مؤكدة أنه يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الدولة والمجتمع حول رؤية اقتصادية طموحة.

ودعت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار إلى تفعيل دور الأحزاب في المتابعة الميدانية لخطط الإنتاج والاستثمار، وتقديم حلول عملية من خلال آليات مؤسسية تسهم في تعزيز الإنتاج وخفض معدلات البطالة، بما ينعكس إيجابًا على النمو والدخل القومي. واختتمت بالتأكيد على أن الحزب، بقيادة النائب الدكتور عصام خليل، مستمر في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقديم الكوادر المؤهلة والرؤى المتطورة التي تسهم في تحقيق تنمية شاملة وتعزيز التنافسية الإقليمية لمصر.