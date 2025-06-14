شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: ندعم رؤية الرئيس.. ومصر تواجه قوى استعمارية تنتهك القانون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسل عادل، رئيس حزب الوعي، دعمه الكامل للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة القوى الاستعمارية التي وصفها بـ"الغاشمة"، والتي تنتهك القوانين الدولية وتضرب عرض الحائط بالقيم الأخلاقية والإنسانية.

وقال عادل في تصريحات له، إن إيران تمثل ركيزة استراتيجية مهمة لمصر في حال اندلاع مواجهة كبرى مع إسرائيل أو مع أي من أذرع الاحتلال والهيمنة في المنطقة، مؤكدًا أن الموقف المصري لا يُبنى على اعتبارات مذهبية، بل على أسس وطنية وأخلاقية صلبة.

وأضاف رئيس حزب الوعي، قائلا: "أنا أدعم إيران، وأدعم موقف الرئيس ورؤيته في التقارب معها في لحظات الخطر الكبرى، فالتماسك بين الدولة والشعب والأحزاب واجب وطني لا نقاش فيه".

وأشار إلى ضرورة اليقظة تجاه محاولات الزج بمصر في صراعات دولية معقدة الأطراف، محذرًا من بعض المجموعات التي تستخدمها قوى الإسلام السياسي لتحقيق هذا الهدف، داعيًا إلى عدم التعاطف معها ومقاومتها بكل حزم.

واختتم عادل تصريحه مؤكدًا: "قافلة الصمود الحقيقية هي الشعب المصري من العريش إلى أسوان، أما الآخرون فهم يدورون في قوافل الشو والتحريض والشك.. عاشت مصر، وعاش الوعي، وعاش أبناء هذا الوطن المخلصون."