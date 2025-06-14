شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار قادرة على التحدي.. راعي مصر عضو التحالف الوطنى تنظم مؤتمر الأرامل السنوي بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تحت شعار قادرة على التحدي نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر الأرامل السنوي في الإسكندرية بمنطقة العجمي لمستفيدي المؤسسة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار رؤية المؤسسة لتحسين الصحة النفسية والاجتماعية لهذه الفئات .

المؤتمر تم تنظيمه على مدار ثلاث أيام خلال الفترة من ١١ يونيو إلى ١٣ يونيو واستهدف الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي راعي مصر بقطاع القاهرة، كما انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لمدة ثلاث أيام أيضا لمستفيدي راعي مصر من الصعيد

وقدم المؤتمر لأسر قطاع القاهرة خلال فعالياته أنشطة تنموية وتوعية وتثقيفية وبعض الأنشطة الترفيهية المختلفة للسيدات والفتيات والأطفال .

وسادت أجواء من الفرح والسعادة بين المشاركين خلال فعاليات المؤتمر مقدمين الشكر لمؤسسة راعي مصر لحرصها على تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم من خلال البرامج الاستنائية التي تقدم لهم وتساعدهم في مواجهة تحديات الحياة وتطوير الشخصية وبناء الإنسان على كافة المستويات.

وقال المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر إن هذا المؤتمر يأتي في إطار الرؤية الشاملة لراعي مصر لبناء الإنسان وتمكينه إقتصاديا واجتماعيا وهو ما عكسته فعاليات المؤتمر الذي قدم على مدار ثلاث أيام أنشطة تنموية وخدمات متنوعة لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية بالقاهرة فضلا عن الجانب الترفيهي الذي يعزز أيضا من تنمية الإنسان.

وأشار إلى أن المؤتمر فرصه مهمة لتغيير فكر هذه الفئات وتحويلهم لأشخاص منتجين في المجتمع من خلال تدريبهم على إقامة مشروعات لتمكينهم اقتصاديا مشيرا إلى أن المؤتمر قدم محاضرات وورش عمل للسيدات والأمهات والفتيات المراهقات والأطفال تساعدهم في تغيير حياتهم للأفضل مثل أهمية الصحية النفسية والتغذيه السليمة للأمهات.



راعي مصر تنظم مؤتمر الأرامل السنوي بالإسكندرية