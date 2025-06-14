شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يطالب بتفعيل دور المؤسسات الدينية لمواجهة تطرف جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البشبيشي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على تسويق شائعاتها، وبث رسائل مغلوطة داخل المجتمع المصري.

وأضاف أن الجماعة نشرت في الفترة الأخيرة شائعات عن فشل الدولة في ملف الأمن الغذائي، وترويجها لمقاطع مصورة مزيفة تُظهر نقص السلع، رغم أن التقارير الدولية تؤكد قدرة مصر على الصمود في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن الجماعة تستهدف الطبقات الفقيرة، وتحاول استغلال الضغوط الاقتصادية لتأليبهم ضد الدولة، لكنها تفشل باستمرار بسبب وعي المجتمع، وجهود الدولة في الحماية الاجتماعية.

وشدد البشبيشي على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدينية والإعلامية لمواجهة أكاذيب الإخوان، من خلال توضيح الفارق بين الإسلام الحقيقي ونهج الجماعة المتطرف، لافتًا إلى أن المعركة مع الإخوان ليست فقط سياسية، بل أيضًا فكرية وأخلاقية، تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الدولة من حملات التضليل والتشويه.