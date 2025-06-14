زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن جبهة القتال في سومي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية في منطقة سومي شمال شرق البلاد وتقاتل الآن على الحدود لاستعادة السيطرة.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات نشرها مكتبه اليوم السبت، أن موسكو حشدت نحو 53 ألف جندي في اتجاه سومي.

وتابع "نحاول معادلة الوضع. القتال هناك على الحدود. والعمق الأقصى، الذي يدور فيه القتال، هو سبعة كيلومترات من الحدود".

وذكر زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تحافظ على خطوطها الدفاعية على امتداد أكثر من ألف كيلومتر من خط المواجهة. كما رفض أيضا قول موسكو إن القوات الروسية عبرت الحدود الإدارية لمنطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا.

وأقر زيلينسكي بأن أوكرانيا غير قادرة على استعادة جميع أراضيها بالقوة العسكرية وكرر مناشداته تشديد العقوبات على روسيا لإجبارها على الدخول في مفاوضات لإنهاء الأزمة.

ولم تسفر جولتان من محادثات السلام بين كييف وموسكو في مدينة إسطنبول التركية عن وقف إطلاق النار واتفاق سلام أوسع نطاقا. لكن الجانبين اتفقا على تبادل أسرى.