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إسرائيل: موقعا أصفهان ونطنز النوويان تعرضا لأضرار بالغة

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إسرائيل: موقعا أصفهان ونطنز النوويان تعرضا لأضرار بالغة

ابوظبي - سيف اليزيد -  قال مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم السبت إن موقعي أصفهان ونطنز النوويين الإيرانيين تضررا بشكل كبير جراء الغارات الإسرائيلية على المنشأتين.
وأضاف المسؤول أن إيران ستستغرق أكثر من بضعة أسابيع لإصلاح الأضرار في الموقعين.
وذكر أن الهجمات قتلت أيضا تسعة علماء نوويين إيرانيين كبار.
وأشار إلى أن إسرائيل هاجمت أكثر من 150 هدفاً في إيران بمئات المقذوفات، مضيفا أن الطريق الجوي إلى العاصمة الإيرانية طهران أصبح مفتوحاً فعلياً.
وقال إن إيران أطلقت مئات الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض معظمها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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