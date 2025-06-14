فضل الله: ايران تعرف كيف تحمي شعبها ولا تتكل على غيرها

أشار النائب ​حسن فضل الله​، الى أنه "لأصحاب الذاكرة المثقوبة وتزوير الحقائق، لم تكلَّف ايران يومًا أحدًا بالقتال عنها، فعندما يُعتدى عليها لا تسمح لها كرامتها الوطنية وسيادتها أن تتكل على غير قوتها الذاتية، وإرادة شعبها وقرار قيادتها، وهذا ما فعلته على مدى ثماني سنوات في التصدي للحرب الدولية التي فُرضت عليها في الثمانينيات، وهو ما كرَّرته عندما ردَّت على اغتيال قاسم سليماني، وعلى العدوان على قنصليتها في دمشق، وعلى اغتيال اسماعيل هنية على أرضها".

ولفت فضل الله، الى أن "اليوم تتولَّى بجدارة عالية الرد على العدوان الاسرائيلي، فهي تعرف كيف تحمي شعبها، وكيف تتغلَّب على أعدائها وتنتصر، وكلُّ الأحرار اليوم معها لأنَّها الدولة الوحيدة في العالم التي تقول لا للهيمنة والاحتلال والتبعية، وتقف إلى جانب المظلومين وتدافع عنهم، وتدفع ثمن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة".

وذكر أن "محاولة زرع الوهم الاعلامي والسياسي على مدى سنوات طويلة بأنَّ ايران تعتمد على وكلاء وأذرع، فتكذبه الوقائع الميدانية، وهو لم يكن سوى تكرار لحملة التضليل الاسرائيلية بهدف نفي الصفة الوطنية والحقوق المشروعة للشعوب التي تدافع عنها حركات المقاومة".