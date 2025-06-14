مدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد يزور رئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة مهنئًا

استقبل رئيس بلدية ​زحلة​ – معلقة وتعنايل سليم غزالة مدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد، بحضور عضو المجلس البلدي المهندسة بسكال تامر، نائب المدير ناجي جريصاتي، المهندس نقولا سابا والسيد كميل شدياق.

هنّأ نكد الرئيس غزالة على نيله ثقة أبناء المدينة، متمنّيًا له التوفيق في مهامه الجديدة. وتم خلال اللقاء التطرّق إلى سبل التعاون القائم والمستقبلي بين البلدية وشركة كهرباء زحلة، بما يواكب تطلعات أبناء المدينة ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد الطرفان على أهمية التنسيق الدائم والعمل المشترك ووضع الإمكانات والخبرات في خدمة المشاريع الإنمائية التي تستحقها المدينة لما فيه خير ومصلحة زحلة.