قوى الأمن: توقيف شخص نفّذ عشرات عمليات النشل في ساحل المتن وتسليم المسروقات إلى أصحابها

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات نشل تستهدف المواطنين في العديد من مناطق جبل لبنان، وآخرها كانت بتاريخ 29-05-2025 في محلة أنطلياس، حيث أقدم مجهول على متن دراجة آلية على نشل حقيبة مواطنة وفرّ إلى جهة مجهولة".

وكشفت المديرية، أنه "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويتهم ومن بينهم المدعو: غ. م. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم نشل ومخدِّرات".

وذكرت أنه "بتاريخ 02-06-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الشويفات على متن دراجة آلية لون أزرق دون لوحات، المستخدمة في عمليات النشل، تم ضبطها".

ولفتت الى أنه "بتفتيشه وتفتيش منزله، تم ضبط مفتاح سيارة، دفتر شيكات، القبعة والسترة التي يرتديها أثناء تنفيذه عمليات النشل".

كذلك كشفت أنه "خلال التحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عشرات عمليات النشل بواسطة الدراجة التي أوقف على متنها في العديد من المناطق منها: أنطلياس، الجديدة، وسن الفيل، وبتعاطيه المخدِّرات. وأضاف أن مفتاح السيارة المضبوط عَثَرَ عليه داخل الحقيبة التي أقدم على نشلها في محلة أنطلياس، ودفتر الشيكات استحصل عليه من شريكه الذي قام بسرقته من داخل سيارة في محلة الناعمة".

وأكدت أنه "تم تسليم المسروقات إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثاني".