ارسلان: القصف الاسرائيلي لايران يعرقل كل الجهود الدولية المبذولة لتفادي الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة في المنطقة

اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني ​طلال أرسلان​ الى انه "في ظلّ التطوّرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما حصل من عدوان ​إسرائيل​ي سافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نؤكّد إدانتنا الشديدة لهذا الاعتداء الآثم، الذي لا يُشكّل فقط انتهاكًا صارخًا للسيادة الإيرانية، بل يعدّ حلقة جديدة من حلقات الإرهاب المنظّم الذي تمارسه "إسرائيل"، ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية".

وراى ارسلان في بيان، إنّ ما أقدمت عليه "إسرائيل" لا يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل يستهدف محورًا كاملًا من الاستقرار، ويعرقل كل الجهود الدولية المبذولة لتفادي الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة في المنطقة. ونرى في الردّ الإيراني مساء أمس رسالة واضحة وصارمة بأنّ زمن الاستباحة قد ولّى، وأنّ الكيان الغاصب لم يعد قادراً على مواصلة اعتداءاته من دون مواجهة أو ردع.

وتقدّم بأحرّ التعازي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعبًا، بسقوط عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين، سائلين الله الشفاء العاجل للجرحى".