اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان الى انه "في ظلّ التطوّرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما حصل من عدوان إسرائيلي سافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نؤكّد إدانتنا الشديدة لهذا الاعتداء الآثم، الذي لا يُشكّل فقط انتهاكًا صارخًا للسيادة الإيرانية، بل يعدّ حلقة جديدة من حلقات الإرهاب المنظّم الذي تمارسه "إسرائيل"، ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية".
وراى ارسلان في بيان، إنّ ما أقدمت عليه "إسرائيل" لا يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل يستهدف محورًا كاملًا من الاستقرار، ويعرقل كل الجهود الدولية المبذولة لتفادي الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة في المنطقة. ونرى في الردّ الإيراني مساء أمس رسالة واضحة وصارمة بأنّ زمن الاستباحة قد ولّى، وأنّ الكيان الغاصب لم يعد قادراً على مواصلة اعتداءاته من دون مواجهة أو ردع.
وتقدّم بأحرّ التعازي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعبًا، بسقوط عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين، سائلين الله الشفاء العاجل للجرحى".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: القصف الاسرائيلي لايران يعرقل كل الجهود الدولية المبذولة لتفادي الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.