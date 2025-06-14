إخماد حريق في سوق الخضار المركزي في النبطية

شب ​حريق​ كبير في أحد المستودعات في سوق الخضار المركزي في ​النبطية​، وأتت النيران على كمية كبيرة من الأقفاص المعدة للتوضيب، وتعالت سحب الدخان الأسود الكثيف. وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على محاصرة الحريق وإخماده.

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