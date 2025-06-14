الدفاع المدني في دبي أخمد حريق برج المارينا وقام بإخلاء 3820 شخصاً

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أخمد فرق الدفاع المدني في دبي حريق اندلع في أحد الأبراج السكنية بمنطقة المارينا يتكون من 67 طابقاً، وقم بإخلاء 3820 شخصاً.
ولفتت وسائل إعلام إماراتية، بأن "سبب حريق برج المارينا في دبي لا يزال قيد التحقيق"، ولم تصدر السلطات بياناً رسمياً بعد.
وتاريخياً، ارتبطت حرائق مماثلة في دبي، مثل حريقي برج الشعلة 2015 و2017، بمواد تكسية قابلة للاشتعال، مما يسرّع انتشار النيران.
يذكر أن لوائح السلامة في الإمارات منذ 2013 تطالب بتكسية مقاومة للحريق للمباني الجديدة، لكن المباني القديمة قد تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.أما أسباب أخرى محتملة تشمل أعطال كهربائية أو حرائق مطابخ.
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