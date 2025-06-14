واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: واشنطن ما زالت مهتمة بإجراء محادثات مع إيران الأحد بشأن برنامجها النووي

اشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أميركي، الى ان واشنطن ما زالت مهتمة بإجراء محادثات مع ايران الأحد بشأن برنامجها النووي.

ولفتت "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي، الى ان الحديث بأن هذه المحادثات كانت تهدف لتضليل طهران رواية خاطئة تماما.