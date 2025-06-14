اشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أميركي، الى ان واشنطن ما زالت مهتمة بإجراء محادثات مع ايران الأحد بشأن برنامجها النووي.
ولفتت "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي، الى ان الحديث بأن هذه المحادثات كانت تهدف لتضليل طهران رواية خاطئة تماما.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: واشنطن ما زالت مهتمة بإجراء محادثات مع إيران الأحد بشأن برنامجها النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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