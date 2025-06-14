الجيش الإسرائيلي: أقمنا منطقة نحظى بها "بحرية المناورة في الأجواء" من غرب إيران إلى طهران

أعلن الجيش ال​إسرائيل​ي السبت أنه يشنّ "راهنا" هجمات على مواقع عدة في إيران مواصلا حملته التي تستهدف منشآت عسكرية ونووية في هذا البلد.

واوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في مؤتمر صحافي متلفز بعدما ردت إيران على ضربات إسرائيلية بمسيّرات وصواريخ، "نشنّ راهنا هجمات على مواقع عدة في إيران".

ولفت الجيش الإسرائيلي الى اننا أقمنا منطقة نحظى بها "بحرية المناورة في الأجواء" من غرب إيران إلى طهران.

واوضح بانه لا موعد محددا لإعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي.