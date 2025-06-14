خارجية إيران: لا معنى لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية إنه "لا معنى لإجراء محادثات حول ملفها النووي مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان بينما تتعرض أراضيها لهجمات إسرائيلية".
وأورد المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في بيان قبيل المحادثات التي كانت مقررة الأحد، بانه "من الواضح أنه في مثل هذه الظروف وإلى أن يتوقف عدوان النظام الصهيوني على الأمة الإيرانية، ستكون المشاركة في حوار مع طرف هو أكبر داعم وشريك للمعتدي بلا معنى".
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