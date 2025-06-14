الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة 7 جنود بجروح في الضربات الصاروخية الإيرانية الليلية

أعلن الجيش ال​إسرائيل​ي، عن "إصابة سبعة من جنوده بجروح طفيفة إثر الضربات الصاروخية ال​إيران​ية الليلية ردا على الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران في اليوم السابق".

ولفت متحدث، بحسب وكالة "فرانس برس"، بأنه "أصيب سبعة جنود بجروح طفيفة الليلة الماضية إثر هجوم صاروخي إيراني في وسط إسرائيل"، مشيرا إلى أنهم "تمكنوا من العودة إلى منازلهم بعد تلقي العلاج في المستشفى وتشمل منطقة وسط إسرائيل مدينة تل أبيب حيث تقع وزارة الدفاع ومقر قيادة الجيش".