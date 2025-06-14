مصدر مطلع لـRT: مستشار المرشد شمخاني على قيد الحياة لكن حالته حرجة

أفاد مصدر مطلع لـ "RT"، بأن ​علي شمخاني​ مستشار المرشد الإيراني، والذي أصيب في الهجوم الإسرائيلي أمس الجمعة، لا زال على قيد الحياة لكن حالته حرجة.

ونفى المصدر المطلع المقرب من شمخاني الأنباء التي تداولها الإعلام عن مقتله، مؤكدا أنه حي ويتلقى العلاج، لكن حالته "غير مرضية".

وكان شمخاني من بين الأهداف الرئيسية للضربة الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية ومقرات عسكرية في طهران وأصفهان، حيث أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الهجوم استهدف كبار القادة الإيرانيين، ومن بينهم شمخاني، الذي يشغل دورًا بارزًا في الملف النووي الإيراني والمفاوضات مع الغرب.