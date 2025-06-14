وزراء خارجية مصر وإيطاليا وإسبانيا يبحثون التطورات في المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اتصالين هاتفيين اليوم، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وتناول الاتصالان التطورات المتسارعة في المنطقة في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على عدد من المواقع داخل الأراضي الإيرانية، إضافة إلى استعراض الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما تم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد، وتحقيق التهدئة حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.

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