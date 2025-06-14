"طيران الشرق الأوسط" أعلنت الغاء رحلاتها الى العراق اليوم وأعادت ادراج الرحلة من وإلى اسطنبول للسبت 14 حزيران

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط الغاء رحلاتها الى العراق اليوم، وأصدرت بيانا جاء فيه: " نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، تعلن شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية اللبنانية إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل) ليوم السبت 14 حزيران 2025 الجدول التالي:

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كما أعلنت انه "عطفاً على إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية، إعادة ادراج رحلتها ​ME263/264​ من والى اسطنبول ليوم السبت 14 حزيران 2025 وفق التالي: