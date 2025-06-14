"طيران الشرق الأوسط" أعلنت الغاء رحلاتها الى العراق اليوم وأعادت ادراج الرحلة من وإلى اسطنبول للسبت 14 حزيران

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أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط الغاء رحلاتها الى العراق اليوم، وأصدرت بيانا جاء فيه: " نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، تعلن شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية اللبنانية إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل) ليوم السبت 14 حزيران 2025 الجدول التالي:
ودعت لمزيد من المعلومات مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني[email protected]أو موقع الشركةwww.mea.com.lb
كما أعلنت انه "عطفاً على إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية، إعادة ادراج رحلتها ME263/264 من والى اسطنبول ليوم السبت 14 حزيران 2025 وفق التالي:
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